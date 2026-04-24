A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta sexta-feira, 24, os estudos geoeconômicos relativos ao bloco exploratório chamado de Sul de Sapinhoá.

A área está localizada no Polígono do Pré-Sal da bacia de Santos, e seus estudos fazem parte do Calendário Estratégico de Avaliações Geológica e Econômica vinculado ao biênio 2026-2027.

"Os estudos serão, agora, encaminhados ao Ministério de Minas e Energia (MME) para avaliação sobre sua possível inclusão em futuras rodadas de licitações. Cabe ao MME propor ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a definição dos blocos que poderão ser objeto de rodadas de licitações de partilha de produção e os parâmetros econômicos a serem adotados", informou a agência.

A área total estudada possui cerca de 460 quilômetros quadrados (km2) e as estimativas resultantes apontam para a existência de condições efetivas de sustentação para projetos técnica e financeiramente viáveis na região.