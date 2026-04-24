As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta sexta-feira, 24, sem direção única. O mercado acompanha os desdobramentos da guerra no Oriente Médio, conforme os EUA afirmam que o conflito passou para o lado "diplomático". Enquanto isso, o setor de tecnologia se beneficia com resultados trimestrais positivos. O S&P 500 e o Nasdaq renovaram recordes de fechamento após máximas históricas no pregão.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,16%, aos 49.230,71 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,80%, aos 7.165,08 pontos, e o Nasdaq subiu 1,63%, aos 24.836,60 pontos. O Dow caiu 0,44% na semana. O Nasdaq subiu 1,50% e o S&P 500, 0,55% na semana.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou a ida de enviados especiais dos Estados Unidos ao Paquistão no fim de semana para "negociações com o Irã". Leavitt disse, ainda, que a operação dos EUA no país persa evoluíram para a "fase diplomática". O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou à Reuters que os Iranianos devem apresentar uma proposta para atender às exigências dos estadunidenses neste fim de semana.

Dentre as ações que mais se movimentaram nesta sexta está a Spirit Airlines, que disparou 45% após Trump declarar que o governo norte-americano pode assumir o controle da companhia aérea em uma tentativa de resgatar a empresa.

As ações da Intel saltaram 23,6% após apresentar projeções para 2026 fortes, além de resultados melhores do que o esperado. Ainda na esteira dos balanços corporativos, a Procter & Gamble subiu 2,5%.

A Meta e a Amazon registraram fortes ganhos de 2,4% e 3,5%, respectivamente, após anunciarem um acordo bilionário para o uso de chips de inteligência artificial. O acordo teria duração de três a cinco anos, segundo o Wall Street Journal.

Na próxima semana, as principais empresas de tecnologia vão divulgar seus resultados trimestrais. A Alphabet, Meta, Microsoft e Amazon publicam os relatórios no dia 29 de abril, enquanto os da Apple estão previstos para o dia 30.

Também no radar, o indicado por Donald Trump para a presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Kevin Warsh, tem um entrave a menos no caminho para assumir o Banco Central dos EUA. O Departamento de Justiça dos EUA encerrou as investigações contra o atual presidente do Fed, Jerome Powell.

*Com informações de Dow Jones Newswires