O Brasil poderá exportar produtos agropecuários para novos mercados, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) em nota conjunta. O aval ocorre após a conclusão das negociações sanitárias entre os governos. As Filipinas autorizaram a entrada de carne bovina resfriada com e sem osso do Brasil. Cuba aceitou a importação de carne bovina com osso e carne suína com osso brasileira, enquanto a Coreia do Sul permitiu a internalização de castanha-do-brasil, com e sem casca, castanha de baru e castanha de caju.

Na nota, as pastas destacam que a abertura das Filipinas para a carne bovina do Brasil vai ampliar a "presença brasileira em um mercado relevante do Sudeste Asiático" com 115,8 milhões de habitantes e "cria novas oportunidades para a cadeia da proteína animal, especialmente em segmentos que demandam cortes refrigerados". O Brasil exportou US$ 1,8 bilhão em produtos agropecuários brasileiros para as Filipinas em 2025.

Para Cuba, a autorização para carne bovina e suína com osso vai "ampliar as possibilidades de fornecimento de proteína animal para um país de cerca de 11 milhões de habitantes e soma-se ao acordo de pre-listing firmado entre os dois países, que trouxe mais agilidade ao comércio desses produtos", observaram as pastas.

Já para a Coreia do Sul, a abertura de mercado para castanha-do-brasil, com e sem casca, castanha de baru e castanha de caju diversifica a pauta exportadora, segundo as pastas. "Os produtos da sociobiodiversidade brasileira são extraídos de forma sustentável e reconhecidos internacionalmente por seu valor nutricional. Com 51,7 milhões de habitantes, o país importou mais de US$ 2,4 bilhões em produtos agropecuários brasileiros em 2025", ressaltaram os ministérios.

No ano, o País acumula 75 aberturas de mercado para o agronegócio nacional.

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