A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reuniu-se nesta sexta-feira, 24, com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e representantes da Pemex (Petroleos Mexicanos). As autoridades discutiram possibilidades de colaboração entre as duas empresas em projetos de interesse mútuo, informou a Petrobras ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo a estatal brasileira informou anteriormente, a parceria ainda não tem detalhes, mas, em pronunciamento recente do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras se uniria à Pemex, estatal daquele país, para explorar o lado mexicano do Golfo do México, em um momento em que oportunidades se abrem em águas ultraprofundas.

A Petrobras é reconhecida internacionalmente como especialista nesse tipo de operação.

A iniciativa resgata conversas iniciadas em 2005, quando o México mantinha regras fechadas a terceiros e a Pemex detinha o monopólio, aceitando apenas contratos de prestação de serviços.

A abertura do mercado mexicano de petróleo viria apenas em 2014 e ganhou impulso com a posse da atual presidente, Claudia Sheinbaum, que avalia propostas de parcerias para elevar a eficiência da Pemex.