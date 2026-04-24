A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter as prisões preventivas de investigados no caso do Banco Master autorizadas pelo ministro André Mendonça. Entre os presos, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa.

A maioria foi formada com o voto do ministro Kássio Nunes Marques, que acompanhou o relator.

O ministro Luiz Fux também votou nesse sentido.

O ministro Gilmar Mendes é o único do colegiado que ainda não se manifestou.

O julgamento começou na quarta-feira e vai até as 23h59 desta sexta-feira.

O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito e não vai votar.

Ele vem declarando suspeição em todos os julgamentos que envolvem o caso do Banco Master desde que deixou a relatoria, após seu nome ser citado em diálogos obtidos no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.