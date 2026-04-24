O Representante Comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, anunciou nesta sexta-feira, 24, um acordo sobre o Plano de Ação Estados Unidos-União Europeia para minerais críticos, visando coordenar políticas e medidas comerciais sobre cadeias de suprimentos de minerais e enfraquecer o domínio da China no setor.

"Os EUA e a UE compartilham o compromisso de enfrentar as políticas e práticas não mercadológicas que distorceram as cadeias de suprimentos de minerais críticos", disse Greer em comunicado. "Vamos explorar medidas comerciais, como pisos de preços ajustados na fronteira, que podem fortalecer nossas indústrias domésticas de minerais críticos e outros setores que são essenciais para nossa competitividade", acrescentou.

Greer também agradeceu ao Comissário de Comércio da UE, Maro efcovic, por seu compromisso em assegurar o acordo e o comércio transatlântico de minerais críticos, enfatizando que ambos continuarão a levar as discussões para outros fóruns, como o G7.