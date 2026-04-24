A DHL Supply Chain anunciou nesta sexta-feira, 24, a inauguração de dois centros de distribuição voltados ao e-commerce em Cajamar (SP) e Brasília (DF). Os novos armazéns ampliam no País a rede DHL Fulfillment Network (DFN), modelo que reúne armazenagem, separação de pedidos e distribuição para varejistas online.

Com as novas operações, a rede DFN passa a contar com cinco centros no Brasil. A rede já possui unidades em Barueri (SP), Extrema (MG) e Serra (ES).

A unidade de Cajamar será inaugurada com cerca de 5 mil metros quadrados e pode chegar a 15 mil metros quadrados. A localização na região metropolitana de São Paulo, próxima a grandes marketplaces, tende a favorecer o abastecimento e encurtar prazos de entrega no Sudeste, segundo a companhia.

Em Brasília, a abertura reforça a presença no Centro-Oeste e atende a particularidades fiscais e operacionais da região.

"A ampliação do DHL Fulfillment Network fortalece a cobertura nacional e permite aproximar estoques dos principais mercados consumidores, reduzindo prazos de entrega e ampliando a eficiência para os varejistas", afirmou José Mattos Alvarado, diretor de operações da DHL Supply Chain no Brasil.

Nessas regiões, a estratégia também inclui impulsionar a atração de clientes dos setores de tecnologia, beleza e nutrição/suplementos, áreas que vêm liderando o avanço do e-commerce e ganhando espaço nas operações logísticas.

A DHL opera serviços logísticos que incluem entregas nacionais e internacionais, soluções de e-commerce e fulfillment, transporte expresso e gestão de cadeias de suprimentos. A empresa integra o DHL Group, que atua em mais de 220 países e territórios e teve receita de cerca de 82,9 bilhões de euros em 2025.