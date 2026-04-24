O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês) está encerrando sua investigação sobre a reforma do prédio do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Washington e sobre o presidente do BC dos EUA, Jerome Powell, disse na sexta-feira, 24, a procuradora dos EUA Jeanine Pirro.

Pirro, em post no X, afirmou que, em vez disso, solicitou ao órgão de fiscalização interna do Fed - o Escritório do inspetor-geral (IG) - que examine estouros de custos nas reformas da sede do banco central.

"Dirigi meu escritório a encerrar nossa investigação enquanto o IG conduz esta investigação. Note bem, no entanto, que eu não hesitarei em reiniciar uma investigação criminal caso os fatos justifiquem tal medida", escreveu ela.

O fim da investigação remove um obstáculo para a confirmação de Kevin Warsh como novo presidente do Fed.

"A Casa Branca permanece tão confiante quanto antes de que o Senado confirmará rapidamente Kevin Warsh como o próximo presidente do Federal Reserve para, finalmente, restaurar a competência e a confiança na tomada de decisões do Fed", disse o porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, em um comunicado depois da decisão. "Os contribuintes americanos merecem respostas sobre a má gestão fiscal do Federal Reserve, e as autoridades mais poderosas do Escritório do Inspetor-Geral o colocam na melhor posição para chegar ao fundo da questão", acrescentou ele.

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