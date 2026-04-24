O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, disse nesta sexta-feira, 24, que o Brasil precisa ter uma política clara de atração de data centers. A declaração foi realizada em participação no programa Bom dia, ministro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Eu, pessoalmente, no dia em que assumi, disse que vou dialogar com o presidente do Senado, pedindo a ele que priorize a tramitação, porque o Brasil precisa ter, exemplo dos minerais críticos que nós falávamos há pouco, o Brasil precisa ter uma política clara de atração de data center", afirmou o ministro.

Ele disse ainda que é preciso ter cuidado ao fazer uma política de incentivo aos data centers para evitar que esses equipamentos comprometam a questão ambiental.

"Só precisamos tomar cuidado ao fazer política de incentivo à atração de data center com a necessidade de compatibilizar com a questão ambiental. Porque o data center consome muita energia e consome também muito recurso hídrico, a água para o sistema de refrigeração", completou o ministro.