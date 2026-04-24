O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, nesta sexta-feira, 24, uma resolução que proíbe a negociação de contratos derivativos relacionados a apostas esportivas e a outras naturezas, como relacionadas a política, eleições, sociedade, entretenimento e cultura.

Pela Resolução 5.298, ficam permitidas apenas negociações relacionadas a "referenciais econômico-financeiros". A categoria inclui índices de preços, econômicos e de valores mobiliários; taxas de juros; preços de commodities e de ativos financeiros; entre outros.

As restrições também se aplicam às ofertas, em território nacional, de derivativos negociados no exterior.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ficou responsável por fazer a regulamentação complementar e executar o disposto na resolução.

O CMN teve reunião ordinária na quinta-feira, 23. O colegiado é composto pelos ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, além do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.