A MBRF anunciou, em nota, investimento de US$ 70 milhões na ampliação de seu complexo industrial de proteína bovina em Tacuarembó, no norte do Uruguai. A capacidade produtiva da planta foi ampliada de forma relevante, com destaque para a linha de industrializados.

A produção de hambúrgueres vai avançar 350%, passando de 200 toneladas para 900 toneladas mensais, equivalente a cerca de 500 mil unidades por dia. Com isso, a companhia reforça sua posição como maior produtora global da categoria.

A ampliação também eleva a capacidade de abate de 900 para 1.400 animais por dia, crescimento de aproximadamente 40%, consolidando o complexo como o de maior capacidade no país.

A infraestrutura foi reforçada, com aumento da capacidade das câmaras de pré-resfriamento de 1.800 para 2.800 animais e a instalação de um novo túnel de congelamento com capacidade para 21 mil caixas.

Segundo o presidente do conselho da MBRF, Marcos Molina, o modelo adotado replica o padrão industrial da empresa no Brasil. "Esse modelo industrial nos permite operar com maior escala, eficiência, segurança e padronização, ampliando a capacidade de atender, com qualidade e agilidade, múltiplos mercados e os clientes mais exigentes", afirmou, na nota.

O investimento também reforça a relevância do Uruguai na estratégia internacional da companhia. O país foi a porta de entrada da MBRF na operação de bovinos na América do Sul, iniciada em 2006, e hoje se consolida como um dos principais pilares da operação.

Para o CEO da MBRF, Miguel Gularte, a expansão reflete a confiança no mercado local. "O Uruguai é um mercado estratégico para a companhia, reconhecido pela qualidade da produção, pela confiabilidade sanitária e pelo amplo acesso a mercados internacionais", disse, na nota. "Trata-se também de uma demonstração concreta da confiança no país e do compromisso de longo prazo com o desenvolvimento local", acrescentou.

A produção da unidade será direcionada tanto ao mercado interno quanto à exportação, com embarques para destinos como Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul e União Europeia. A MBRF responde por cerca de 30% das exportações de carne bovina do Uruguai, reforçando seu papel no comércio exterior do país. A expansão também terá impacto no emprego, com a criação de 570 novas vagas, elevando o total de empregos diretos para cerca de 2.270 na operação local.

No campo ambiental, o complexo incorpora melhorias em eficiência e sustentabilidade, incluindo uma planta de tratamento de efluentes, uso de energia eólica, que deverá representar cerca de 10% do consumo, e a implantação de uma unidade de produção de farinha de sangue, com capacidade de 100 toneladas mensais, voltada ao aproveitamento de subprodutos.