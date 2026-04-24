O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu de 53,3 em março para 49,8 em abril, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 24. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de queda a 48,5, e da leitura preliminar, de 47,6.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses subiram de 3,8% em março para 4,7% em abril, marginalmente abaixo da pesquisa preliminar de março, que mostrou expectativa de 4,8% para o período.

Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação subiu de 3,2% em março para 3,5% em abril - levemente acima do resultado preliminar, de 3,4%, neste cenário.