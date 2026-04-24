A Sabesp acertou a compra de 75% da Paulista Geradora de Energia (PGE), de forma a se tornar controladora única da empresa. Atualmente, a companhia de saneamento possui 25% da sociedade, enquanto a Servtec Investimentos e Participações e a Tecniplan Energia possuem 37,5% cada uma. O valor da transação não foi divulgado.

A operação já foi aprovada pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), conforme despacho publicado nesta sexta-feira, 24, no Diário Oficial da União.

A PGE é uma holding de geração de energia renovável e possui atualmente duas Centrais de Geração Hidrelétricas (CGHs), que exploram o potencial hídrico dos reservatórios da Sabesp: a PGE - Guarau, na Estação de Tratamento de água (ETA) de mesmo nome, com 4,2 megawatts médios (MWm) de capacidade instalada, e a PGE - Cascata, na ETA Vertedouro da Cascata, com 2,90 MWm. A Sabesp ingressou na empresa em 2015.

Ao Cade, a Sabesp afirmou que a aquisição faz parte da sua estratégia de crescimento e expansão, que contempla a compra de participações societárias majoritárias ou da totalidade do capital de sociedades que atuem em setores complementares ou estratégicos às suas atividades.

A Servtec considerou a venda de sua participação na PGE um reposicionamento estratégico, na construção de ativos de grande porte.

Já a Tecniplan disse que a operação representa a captação de recursos, para investimentos em novos negócios.