O Japão liberará seu segundo lote de reservas nacionais de petróleo bruto - totalizando 5,8 milhões de quilolitros, ou cerca de 36,48 milhões de barris - a partir de 1º de maio, informou o Ministério da Economia, Comércio e Indústria nesta sexta-feira, 24. Estima-se que os barris valham cerca de 540 bilhões de ienes (US$ 3,38 bilhões).

O petróleo será liberado para as refinarias japonesas Eneos, Idemitsu Kosan, Cosmo Oil e Taiyo Oil a partir de 10 bases de armazenamento em todo o país.

Ao mesmo tempo, o Japão começou a adquirir petróleo bruto por rotas que não exigem a passagem pelo Estreito de Ormuz. O trânsito de navios pelo estreito tem sido severamente prejudicado desde o início do atual conflito com o Irã.

O Japão deve receber cerca de 9,2 milhões de barris de petróleo bruto dos EUA em maio, de acordo com dados da Kpler.

Em fevereiro, antes do atual conflito no Oriente Médio, o país importou 74,15 milhões de barris de petróleo bruto, segundo dados da Joint Organizations Data Initiative.

O Japão anunciou em março que liberaria reservas nacionais de petróleo bruto equivalentes a aproximadamente um mês de consumo, o que corresponde a 53,46 milhões de barris e é avaliado em cerca de 540 bilhões de ienes. O ministério afirmou ter garantido suprimento de petróleo suficiente para além do final de 2026. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado