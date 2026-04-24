O petróleo em queda ajuda no fechamento da curva de juros nesta sexta-feira, 24, diante da notícia de que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, deve viajar ao Paquistão até o final de semana para negociações, disseram dois funcionários paquistaneses à Associated Press.

O movimento está alinhado ainda ao recuo dos yields dos Treasuries e ao viés de baixa do dólar ante o real. Apesar da queda de hoje, as taxas seguem acima dos níveis do fechamento de sexta-feira.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedia para 14,065%, de 14,128% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 13,480%, de 13,547%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,540%, de 13,590% no ajuste anterior.