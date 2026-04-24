O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) sobe 1,0 ponto em abril ante março, na série com ajuste sazonal, segunda alta consecutiva, para 89,1 pontos, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Em médias móveis trimestrais, o índice aumentou 0,6 ponto.

"A segunda alta consecutiva da confiança do consumidor foi impulsionada, principalmente, pela melhora da percepção sobre o momento atual. Entre os quesitos, houve melhora da avaliação sobre a situação financeira das famílias, sobretudo dos consumidores da faixa de renda mais baixa, que recebem até R$ 2.100,00 no mês. A inflação mais baixa e um mercado de trabalho robusto têm sido fatores primordiais para uma avaliação menos pessimista dos consumidores", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Ibre/FGV, em nota oficial.

Em abril, o Índice de Situação Atual (ISA) subiu 2,1 pontos, para 85,3 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) aumentou 0,2 ponto, para 92,3 pontos.

"Nos últimos meses a isenção do imposto de renda pode ter representado um alívio pontual para as famílias de menor renda", completou Gouveia.

Dentro do IE, o indicador de a situação financeira futura da família subiu 0,9 ponto, para 90,3 pontos; a situação econômica local futura ficou estável em 105,5 pontos; e as compras previstas de bens duráveis recuaram 0,3 ponto, para 82,5 pontos.

No ISA, a percepção sobre a situação financeira atual da família avançou 3,9 pontos, para 76,0 pontos, atingindo o maior nível desde fevereiro de 2020 (77,2 pontos); e a situação econômica local atual teve alta de 0,3 ponto, para 95,0 pontos.

Entre as faixas de renda, o ICC das famílias que recebem até R$ 2.100 expandiu 3,4 pontos em abril; no grupo com renda entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800,00 aumentou 1,0 ponto; na faixa entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00, o indicador caiu 0,4 ponto; e acima de R$ 9.600,01, recuou 0,7 ponto.

A coleta de dados para a edição de abril foi realizada entre 1º e 20 do mês.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.