A SAP registrou aumento na receita e no lucro operacional do primeiro trimestre de 2026 e confirmou suas projeções para o ano.

Em um relatório, a empresa alemã de software empresarial informou que a receita total cresceu 6% em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 9,56 bilhões de euros. As vendas do principal negócio de nuvem da SAP aumentaram 19%, para 5,96 bilhões de euros.

O lucro líquido subiu para 1,95 bilhão de euros, ante quase 1,8 bilhão de euros. O lucro operacional - um indicador crucial para empresas de software - aumentou para 2,74 bilhões de euros, ante 2,33 bilhões de euros.

Analistas previam receita total de 9,53 bilhões de euros, receita de nuvem de 5,88 bilhões de euros e lucro operacional de 2,71 bilhões de euros, de acordo com o consenso divulgado pela empresa.

Para o ano, a SAP continua esperando um lucro operacional entre 11,9 bilhões e 12,3 bilhões de euros, receita com serviços em nuvem entre 25,8 bilhões e 26,2 bilhões de euros e fluxo de caixa livre de aproximadamente 10 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.