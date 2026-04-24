O Banco Central da Rússia cortou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, para 14,5% ao ano, e prometeu avaliar novas reduções após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 24.

Em comunicado, o BC russo disse que a dinâmica da demanda interna tem correspondido, em linhas gerais, à capacidade da economia de aumentar a oferta de bens e serviços, mas ressaltou que as medidas de crescimento subjacente dos preços ainda não diminuíram e permanecem na faixa de 4% a 5%. A instituição também reiterou o alerta de que há "incerteza significativa" em relação ao ambiente externo.

"O Banco da Rússia avaliará a necessidade de um novo corte na taxa básica de juros em suas próximas reuniões, dependendo da sustentabilidade da desaceleração da inflação, da dinâmica das expectativas de inflação e da análise dos riscos representados pelas condições externas e internas", disse. Ao detalhar projeções, informou que o cenário-base pressupõe uma taxa básica média na faixa de 14,0% a 14,5% ao ano em 2026 e de 8,0% a 10,0% ao ano em 2027.

Com base na atual configuração da política monetária, o BC russo projeta que a inflação anual cairá para a faixa entre 4,5% e 5,5% em 2026, e que a inflação subjacente ficará próxima de 4% no segundo semestre deste ano. Em 2027 e nos anos seguintes, a inflação anual permanecerá dentro da meta, segundo a instituição.

"Os principais riscos pró-inflacionários estão associados à deterioração das perspectivas econômicas globais e ao aumento das pressões inflacionárias globais em meio ao aumento das tensões geopolíticas", destacou.

A próxima decisão de juros da Rússia está marcada para 19 de junho.

O rublo russo não teve reação significativa ante o dólar. Após a decisão, por volta das 7h50 (de Brasília), o dólar era negociado a 74,415 rublos, praticamente inalterado em relação aos minutos que antecederam a divulgação do BC.