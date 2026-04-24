A B3 divulgou nesta sexta-feira, 24, a terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de maio a agosto de 2026, que, assim como as duas primeiras versões, traz a exclusão das ações ordinárias do IRB e das ações de classes especiais da Cyrela, Localiza e Axia. Nenhuma nova ação foi incluída na carteira.

Assim, o Ibovespa passará a contar com 79 papéis de 76 empresas brasileiras. O próximo rebalanceamento do Ibovespa está previsto para entrar em vigor em 4 de maio.

Os cinco ativos com maior peso na composição da primeira prévia do índice foram: Vale ON (11,468%), Itaú Unibanco PN (8,456%), Petrobras PN (7,731%), Axia ON (4,372%) e Petrobras ON (4,340%).

Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos, como ser negociadas em 95% dos pregões no período de vigência das últimas três carteiras (aproximadamente 1 ano); ter movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período; e estar entre os ativos que representem 85%, em ordem decrescente, do Índice de Negociabilidade (IN), que mede o volume negociado por um ativo na bolsa. Além disso, não pode ser penny stock (ação negociada por valor abaixo de R$ 1,00).