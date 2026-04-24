O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu para 84,4 pontos em abril, ante 86,3 pontos em março, segundo pesquisa do instituto alemão Ifo divulgada nesta sexta-feira, 24. O resultado ficou levemente abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a 84,5 pontos neste mês. O dado de março foi revisado para baixo, de 86,4 pontos originalmente.

Apenas o subíndice de expectativas econômicas diminuiu de 85,9 pontos em março para 83,3 pontos em abril. Já o de condições atuais recuou de 86,7 para 85,4 pontos no mesmo período.

A pesquisa mensal do Ifo abrange cerca de 9.000 empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

*Com informações da Dow Jones Newswires