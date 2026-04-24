As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, 24, enquanto investidores seguem preocupados com a falta de progresso rumo a uma resolução do conflito no Oriente Médio e digerem balanços corporativos. O da gigante alemã de software SAP agradou.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,95%, a 608,38 pontos, e caminhava para sua primeira queda semanal em cinco semanas, segundo a Reuters.

Ainda não surgiram sinais claros de avanço para uma nova rodada de negociações de paz entre EUA e Irã, apesar de o presidente Donald Trump ter estendido por tempo indeterminado a trégua com Teerã.

O Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, permanece em grande parte fechado, e um bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos continua em vigor.

Trump disse na quinta, 23, que as Forças Armadas dos EUA estavam intensificando seus esforços de remoção de minas no estreito e ordenou aos militares que "atirem para matar" pequenas embarcações iranianas que estejam colocando minas na área.

O quadro indefinido entre EUA e Irã impulsiona as cotações do petróleo pelo quinto dia consecutivo. Há pouco, o barril do Brent subia 1,5%, para perto de US$ 101.

Por outro lado, Israel e Líbano concordaram em estender seu cessar-fogo por três semanas, após reunião ontem com altos funcionários da Casa Branca, em Washington.

Sob o peso do conflito no Oriente Médio e do consequente choque nos preços de energia, o índice alemão Ifo de sentimento das empresas caiu para 84,4 pontos em abril, atingindo o menor nível desde maio de 2020.

Já no Reino Unido, o varejo demonstrou firmeza ao ampliar as vendas em 0,7% em março, acima do esperado. Ontem, dados preliminares de atividade (PMIs) coletados pela S&P Global já haviam apontado que a economia britânica teve desempenho melhor do que a da zona do euro neste mês.

Na temporada de balanços, a ação da SAP exibia robusta alta de 4,9% em Frankfurt, após a desenvolvedora alemã de software superar previsões de lucro e receita no primeiro trimestre.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,69%, a de Paris recuava 1,13% e a de Frankfurt cedia 0,44%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham quedas de 0,95%, 1,27% e 0,35%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires