As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 24, em meio ao impasse nas discussões para encerrar a guerra entre EUA e Irã e após a renovação do cessar-fogo entre Israel e Líbano por mais três semanas.

O índice japonês Nikkei subiu 0,97% em Tóquio, a 59.716,18 pontos, novo recorde, diante do bom desempenho de ações ligadas ao setor de chips.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, a 6.475,63 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,24% em Hong Kong, a 25.978,07 pontos, e o Taiex saltou 3,23% em Taiwan, a 38.932,40 pontos, apoiado pela TSMC (+5,05%), fabricante terceirizada de semicondutores com forte peso no índice.

Na China continental, o pregão foi de perdas: o Xangai Composto recuou 0,33%, a 4.079,90 pontos, e o Shenzhen Composto caiu 0,60%, a 2.743,05 pontos.

Não houve sinais claros de avanços rumo a uma nova rodada de negociações de paz entre EUA e Irã, mesmo depois de o presidente Donald Trump ter estendido a trégua com Teerã por tempo indeterminado.

O Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, permanece em grande parte fechado, e um bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos continua em vigor.

Trump disse na quinta, 23, que as Forças Armadas dos EUA estavam intensificando seus esforços de remoção de minas no estreito e ordenou aos militares que "atirem para matar" pequenas embarcações iranianas que estejam colocando minas na área.

O quadro indefinido entre EUA e Irã impulsiona as cotações do petróleo pelo quinto dia consecutivo. Há pouco, o barril do Brent subia 1,5%, para perto de US$ 101.

Por outro lado, Israel e Líbano concordaram em estender seu cessar-fogo por três semanas, após reunião ontem com altos funcionários da Casa Branca, em Washington.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou a sessão em leve baixa. O S&P/ASX 200 recuou 0,08% em Sydney, a 8.786,50 pontos.