A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,78%

Pontos: 191.378,43

Máxima de +0,24% : 193.347 pontos

Mínima de -1,02% : 190.930 pontos

Volume: R$ 24,92 bilhões

Variação em 2026: 18,78%

Variação no mês: 2,09%

Dow Jones: -0,36%

Pontos: 49.310,32

Nasdaq: -0,89%

Pontos: 24.438,50

Ibovespa Futuro: -0,77%

Pontos: 194.630

Máxima (pontos): 197.025

Mínima (pontos): 194.435

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 44,18

Variação: -1,89%

Petrobras PN

Preço: R$ 47,62

Variação: +1,03%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,93

Variação: -2,35%

Ambev ON

Preço: R$ 14,70

Variação: -2%

Petrobras ON

Preço: R$ 52,65

Variação: +0,93%

Vale ON

Preço: R$ 85,86

Variação: -1,56%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,40

Variação: -1,55%

Itausa PN

Preço: R$ 14,16

Variação: -1,73%

JBS ON

Preço: R$ 83,97

Variação: -3,19%

Global 40

Cotação: 723,126 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0031

Venda: R$ 5,0036

Variação: +0,6%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,05

Venda: R$ 5,15

Variação: -0,46%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 4,9533

Venda: R$ 4,9539

Variação: -0,23%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,0300

Venda: R$ 5,1290

Variação: -0,47%

- Dólar Futuro (maio)

Cotação: R$ 5,0390

Variação: +1,34%

- Euro

Compra: US$ 1,1686 (às 18h37)

Venda: US$ 1,1686 (às 18h37)

Variação: -0,19%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8470

Venda: R$ 5,8480

Variação: +0,45%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9900

Venda: R$ 6,0730

Variação: +0,61%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,49% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,65% ao ano.

- Over a 14,65%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.724 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,61%


