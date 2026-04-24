A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,78%
Pontos: 191.378,43
Máxima de +0,24% : 193.347 pontos
Mínima de -1,02% : 190.930 pontos
Volume: R$ 24,92 bilhões
Variação em 2026: 18,78%
Variação no mês: 2,09%
Dow Jones: -0,36%
Pontos: 49.310,32
Nasdaq: -0,89%
Pontos: 24.438,50
Ibovespa Futuro: -0,77%
Pontos: 194.630
Máxima (pontos): 197.025
Mínima (pontos): 194.435
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 44,18
Variação: -1,89%
Petrobras PN
Preço: R$ 47,62
Variação: +1,03%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,93
Variação: -2,35%
Ambev ON
Preço: R$ 14,70
Variação: -2%
Petrobras ON
Preço: R$ 52,65
Variação: +0,93%
Vale ON
Preço: R$ 85,86
Variação: -1,56%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,40
Variação: -1,55%
Itausa PN
Preço: R$ 14,16
Variação: -1,73%
JBS ON
Preço: R$ 83,97
Variação: -3,19%
Global 40
Cotação: 723,126 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0031
Venda: R$ 5,0036
Variação: +0,6%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,05
Venda: R$ 5,15
Variação: -0,46%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 4,9533
Venda: R$ 4,9539
Variação: -0,23%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,0300
Venda: R$ 5,1290
Variação: -0,47%
- Dólar Futuro (maio)
Cotação: R$ 5,0390
Variação: +1,34%
- Euro
Compra: US$ 1,1686 (às 18h37)
Venda: US$ 1,1686 (às 18h37)
Variação: -0,19%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8470
Venda: R$ 5,8480
Variação: +0,45%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9900
Venda: R$ 6,0730
Variação: +0,61%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,49% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,65% ao ano.
- Over a 14,65%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.724 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,61%