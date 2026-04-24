A Intel informou lucro ajustado de US$ 0,29 por ação entre janeiro e março, acima do valor esperado por especialistas da FactSet, de US$ 0,02.

No resultado líquido, a companhia teve prejuízo de US$ 3,73 bilhões no primeiro trimestre de 2026, maior que o prejuízo de US$ 800 milhões registrado em igual período do ano anterior, de acordo com relatório publicado nesta quinta-feira.

A receita da fabricante de semicondutores subiu 7% na comparação anual do trimestre, a US$ 13,6 bilhões, também acima a previsão da FactSet, de US$ 12,4 bilhões.

Para o segundo trimestre de 2026, a empresa projeta receita entre US$ 13,8 bilhões e US$ 14,8 bilhões, além de lucro por ação ajustada de US$ 0,08.

Segundo a FactSet, Wall Street projetava receita de US$ 13,07 bilhões e lucro por ação ajustado de US$ 0,09, em média, para o período.

Após o balanço, a ação da Intel saltava 16,7% no after hours de Nova York, por volta das 17h33 (de Brasília).