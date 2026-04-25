A China iniciou nesta sexta-feira, 24, a emissão de seus títulos do Tesouro especiais de longo prazo, com duas tranches compostas por títulos de taxa fixa com vencimentos de 20 e 30 anos e pagamentos periódicos de juros, segundo a Xinhua News.

A emissão ocorre após o governo propor a captação de 1,3 trilhão de yuans (cerca de US$ 189,3 bilhões) por meio de títulos especiais do tesouro de prazo ultralongo para apoiar projetos de implementação de importantes estratégias nacionais e construção de capacidade de segurança em áreas-chave, bem como atualizações de equipamentos em larga escala e programas de troca de bens de consumo.

De acordo com um comunicado divulgado anteriormente pelo Ministério das Finanças, a emissão dos títulos especiais do tesouro de prazo ultralongo deste ano deverá ser concluída até meados de outubro.

No dia 20, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China divulgou a segunda leva de listas de grandes projetos para 2026.

Segundo o anúncio, foram direcionados 216,8 bilhões de yuans (cerca de US$ 31,8 bilhões) em títulos especiais do Tesouro de prazo ultralongo para apoiar 336 projetos-chave.

Os projetos abrangem áreas como inteligência artificial, renovação de dutos subterrâneos urbanos, infraestrutura de transporte ao longo do Cinturão Econômico do Rio Yangtzé, terras agrícolas e modernização do ensino superior, afirmou a comissão.