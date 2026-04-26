Na prática, o serviço facilita a vida de quem precisa movimentar dinheiro no exterior, seja para morar, investir ou fazer negócios na Europa.
Como funciona a conta internacional
A nova conta é aberta de forma totalmente online. O cliente passa por etapas de segurança semelhantes às de abertura de contas no Brasil, como:
- validação de dados pessoais;
- biometria facial;
- envio de documentos;
- assinatura digital do contrato.
Tudo isso segue regras exigidas pela legislação europeia. Depois de aberta, a conta permite movimentar dinheiro em diferentes moedas, principalmente euro e dólar.
O que o cliente pode fazer
Com a conta internacional, será possível:
- fazer transferências dentro da Europa (via sistema SEPA);
- enviar e receber dinheiro em várias moedas;
- investir em produtos no exterior;
- usar cartão de débito em euro fora do Brasil.
Além disso, o cliente poderá acompanhar, em um único aplicativo, o dinheiro que tem no Brasil e no exterior, o que facilita o controle financeiro.
Para quem é a novidade
Neste primeiro momento, a conta está disponível apenas para clientes de alta renda do banco, como os segmentos Private e Estilo. Em breve, a Conta Digital do BB Portugal também estará disponível para não clientes do BB no Brasil.
O público-alvo inclui pessoas que:
- têm dupla cidadania;
- moram ou pretendem morar na Europa;
- possuem negócios fora do país;
- querem diversificar investimentos em moeda estrangeira.
Segundo o banco, a expectativa é ampliar o serviço futuramente para mais clientes.
Atendimento e suporte
Um dos diferenciais da conta é o suporte de um gerente, que ajuda o cliente a administrar os recursos e investimentos fora do país.
De acordo com o vice-presidente do banco, Francisco Lassalvia, a iniciativa reforça a estratégia internacional da instituição e atende à crescente demanda de brasileiros com interesses no exterior.
Presença em Portugal
O Banco do Brasil atua em Portugal desde 1972, por meio de sua subsidiária europeia. O país é considerado estratégico por concentrar uma grande comunidade brasileira e manter forte relação econômica com o Brasil.
Com a nova conta digital, o banco amplia sua atuação internacional e oferece uma alternativa mais simples para quem precisa acessar serviços financeiros fora do país, sem a burocracia tradicional de abrir conta no exterior presencialmente.
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