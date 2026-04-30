O corte de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros Selic, anunciado nesta quarta-feira, 29, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, "ainda é insuficiente", na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo a entidade, nem mesmo a volatilidade nos preços do petróleo em razão da guerra no Oriente Médio justifica essa "cautela excessiva" do BC em relação ao ciclo de cortes dos juros, "postura que sufoca ainda mais a economia.

"O custo do capital continuará em um nível proibitivo, inviabilizando projetos e investimentos que poderiam ampliar a competitividade industrial. Ao mesmo tempo, o endividamento das empresas e das famílias bate recorde mês a mês, fragilizando a saúde financeira de toda a economia", o presidente da CNI, Ricardo Alban.

O executivo defende que o BC precisa intensificar os cortes da Selic a partir da próxima reunião do Copom, a ser realizada 16 e 17 de junho. "Uma taxa de juros mais baixa deixou de ser apenas desejável e passou a ser essencial para recuperamos a produtividade e o bem-estar da população brasileira", afirma Alban.

A CNI projeta que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) vai fechar 2026 dentro do intervalo de tolerância da meta, cujo teto é fixado em 4,5%. No comunicado divulgado nesta quarta, no entanto, o Copom elevou a projeção para o IPCA acumulado neste ano de 3,9% para 4,6%.

A entidade destaca ainda que a manutenção da Selic em níveis elevados piora o endividamento corporativo e a inadimplência, que atingiram níveis jamais vistos, prejudicando principalmente micro e pequenas empresas.