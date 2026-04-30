A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) considerou acertada a decisão do Banco Central de reduzir a Selic para 14,50% ao ano, mas reforçou a necessidade de aprofundar esses cortes.

"O custo do capital está no limite. A redução é um sinal de confiança, mas precisamos que os juros atinjam patamares menores, abaixo dos dois dígitos", afirmou o presidente da associação empresarial, Luiz França, em nota.

O presidente da Abrainc reconheceu que as tensões no Oriente Médio pressionam a inflação por meio de commodities como o petróleo. Esse impacto já é sentido nos custos da construção, com o INCC-M acelerando para 1,04% em abril, impulsionado pela alta em materiais e equipamentos.

Por outro lado, França lembrou que o Brasil ainda convive com um dos juros reais mais altos do mundo, o que, segundo ele, "asfixia o setor produtivo". O reflexo está no recorde de pedidos de recuperação judicial registrados no começo do ano, acrescentou.