O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou nesta quarta-feira, 29, que a inflação cheia e as medidas subjacentes aceleraram, distanciando-se adicionalmente da meta para a inflação. A avaliação consta no comunicado do colegiado para justificar o corte de 0,25 ponto porcentual da Selic, de 14,75% para 14,50% ao ano.

"Os indicadores correntes de atividade econômica mostram recuperação em relação ao último trimestre de 2025, mantendo-se consistentes com uma trajetória de desaceleração no acumulado de 2026, enquanto o cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, e pressões no mercado de trabalho", disse.

O colegiado voltou a repetir que acompanha como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza.

Ainda sobre o cenário doméstico, também disse que o conjunto de indicadores segue apresentando, conforme esperado, trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, enquanto o mercado de trabalho ainda mostra sinais de resiliência.