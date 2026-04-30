O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou nesta quarta-feira, 29 que os passos futuros do processo de calibração da taxa Selic podem incorporar novas informações sobre os conflitos no Oriente Médio. Também reafirmou serenidade e cautela na condução da política monetária.

A avaliação consta no comunicado do colegiado para justificar o corte de 0,25 ponto porcentual da Selic, de 14,75% para 14,50%.

"No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros do processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo", apontou.

O Copom também afirmou que a decisão de cortar os juros é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante. "Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego", complementou.