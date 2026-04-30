A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -2,05%
Pontos: 184.750,42
Máxima de +0,05% : 188.710 pontos
Mínima de -2,18% : 184.504 pontos
Volume: R$ 28,94 bilhões
Variação em 2026: 14,66%
Variação no mês: -1,45%
Dow Jones: -0,57%
Pontos: 48.861,81
Nasdaq: +0,04%
Pontos: 24.673,24
Ibovespa Futuro: -2,44%
Pontos: 187.080
Máxima (pontos): 191.720
Mínima (pontos): 187.020
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 42,85
Variação: -2,83%
Petrobras PN
Preço: R$ 48,90
Variação: +2,9%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,00
Variação: -2,91%
Ambev ON
Preço: R$ 14,27
Variação: -2,13%
Petrobras ON
Preço: R$ 54,44
Variação: +3,11%
Vale ON
Preço: R$ 79,45
Variação: -5,85%
MBRF SA ON
Preço: R$ 17,39
Variação: -3,87%
Itausa PN
Preço: R$ 13,63
Variação: -2,92%
JBS ON
Preço: R$ 78,35
Variação: -2,04%
Global 40
Cotação: 723,059 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0013
Venda: R$ 5,0018
Variação: +0,39%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,09
Venda: R$ 5,19
Variação: +0,15%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 4,9979
Venda: R$ 4,9985
Variação: +0,21%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,0002
Venda: R$ 5,1680
Variação: +0,21%
- Dólar Futuro (maio)
Cotação: R$ 4,9940
Variação: +0,35%
- Euro
Compra: US$ 1,1675 (às 18h30)
Venda: US$ 1,168 (às 18h30)
Variação: -0,29%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8400
Venda: R$ 5,8410
Variação: +0,1%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,8390
Venda: R$ 6,0550
Variação: estável
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,43% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,65% ao ano.
- Over a 14,65%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.561,5 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -1%