A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -2,05%

Pontos: 184.750,42

Máxima de +0,05% : 188.710 pontos

Mínima de -2,18% : 184.504 pontos

Volume: R$ 28,94 bilhões

Variação em 2026: 14,66%

Variação no mês: -1,45%

Dow Jones: -0,57%

Pontos: 48.861,81

Nasdaq: +0,04%

Pontos: 24.673,24

Ibovespa Futuro: -2,44%

Pontos: 187.080

Máxima (pontos): 191.720

Mínima (pontos): 187.020

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 42,85

Variação: -2,83%

Petrobras PN

Preço: R$ 48,90

Variação: +2,9%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,00

Variação: -2,91%

Ambev ON

Preço: R$ 14,27

Variação: -2,13%

Petrobras ON

Preço: R$ 54,44

Variação: +3,11%

Vale ON

Preço: R$ 79,45

Variação: -5,85%

MBRF SA ON

Preço: R$ 17,39

Variação: -3,87%

Itausa PN

Preço: R$ 13,63

Variação: -2,92%

JBS ON

Preço: R$ 78,35

Variação: -2,04%

Global 40

Cotação: 723,059 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0013

Venda: R$ 5,0018

Variação: +0,39%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,09

Venda: R$ 5,19

Variação: +0,15%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 4,9979

Venda: R$ 4,9985

Variação: +0,21%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,0002

Venda: R$ 5,1680

Variação: +0,21%

- Dólar Futuro (maio)

Cotação: R$ 4,9940

Variação: +0,35%

- Euro

Compra: US$ 1,1675 (às 18h30)

Venda: US$ 1,168 (às 18h30)

Variação: -0,29%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8400

Venda: R$ 5,8410

Variação: +0,1%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,8390

Venda: R$ 6,0550

Variação: estável

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,43% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,65% ao ano.

- Over a 14,65%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.561,5 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -1%


