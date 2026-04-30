A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 316,1 milhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 35,1% ante o mesmo período de 2025, conforme balanço publicado nesta quarta-feira, 29.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 516,5 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 28,9% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda foi a 62,5%, baixa de 14 pontos porcentuais, devido à maior participação da receita com venda de imóveis (cujas margens são menores que nos shoppings).

A receita líquida no trimestre totalizou R$ 826,9 milhões, alta de 57,3%.

A expansão do lucro veio do crescimento da receita com aluguel dos lojistas, cobrança de estacionamentos, além das vendas de imóveis com a evolução do empreendimento residencial Golden Lake, em Porto Alegre.

Já o destaque foi o ganho extra com a venda de 10% da participação no BH Shopping pelo valor de R$ 285 milhões, anunciada em janeiro.

Dentro dos shoppings, o cenário é positivo, segundo a empresa. "O ano de 2026 começou de forma positiva, com crescimento contínuo das vendas e elevada demanda por espaços", afirmou a direção da Multiplan, na sua apresentação de resultados.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 327,5 milhões no trimestre, de 18%, enquanto a margem FFO atingiu 39,6%, perda de 13,2 pontos porcentuais.

A receita com locação de espaços nos shoppings cresceu 6,6%, para R$ 436,2 milhões. A receita de estacionamentos aumentou 11,7%, chegando a R$ 83,9 milhões. Na contramão, a receita de serviços teve baixa de 4%, para R$ 43,5 milhões.

O faturamento com venda de imóveis aumentou 1450%, para R$ 300,9 milhões - puxado pela venda de participação no BH Shopping e pelo avanço do projeto Golden Lake.

Na linha de despesas, os gastos com sede ficaram estáveis em R$ 49,8 milhões, enquanto as despesas com propriedades aumentaram 90%, indo a R$ 54,8 milhões - reflexo de maiores provisões decorrentes do aumento da inadimplência.

O resultado financeiro (soma de receitas e despesas com juros) gerou uma despesa líquida de R$ 148,8 milhões, montante 64% maior do que um ano antes.

A empresa reportou investimentos (capex) de R$ 116,3 milhões, corte de 3,5%, após a conclusão de dois projetos de expansão e o encerramento de obras de revitalização.

A Multiplan encerrou o primeiro trimestre com dívida líquida de R$ 4,5 bilhões, recuo de 3,4% ante o quarto trimestre de 2025. A alavancagem (dívida líquida em relação ao patrimônio líquido) caiu para 2,13 vezes no começo deste ano, ante 2,33 vezes no fim do ano passado.