A Alphabet divulgou resultados bem acima do esperado no primeiro trimestre e suas ações saltavam após o fechamento das bolsas de Nova York.

A dona do Google reportou lucro líquido de US$ 62,58 bilhões, quase o dobro dos US$ 34,54 bilhões do mesmo período de 2025. O ganho por ação de US$ 5,11 ficou bem acima da estimativa consensual de Wall Street de US$ 2,63, e acima dos US$ 2,81 do ano passado. A receita do trimestre alcançou US$ 110 bilhões, acima das expectativas de US$ 107 bilhões, e 22% maior na comparação anual.

A unidade de nuvem mostrou aceleração significativa no crescimento, com um aumento de 63% nas receitas, atingindo US$ 20 bilhões, impulsionado por aumento no uso do Google Cloud Platform (GCP) em soluções de IA corporativas e infraestrutura de IA corporativa, bem como nos serviços principais do GCP.

A divisão de propaganda registrou receita de US$ 77,25 bilhões, ante US$ 66,89 bilhões no mesmo período de 2025.

A empresa encerrou o trimestre com 194.668 funcionários, ante 185.719 no mesmo período de 2025.

A ação subia 6,5% no pós-mercado após o resultado no after markets da Bolsa de Nova York.