As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quarta-feira, 29, sem direção única em meio à decisão de política monetária pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e balanços corporativos no radar, além do cenário ainda incerto no Oriente Médio.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,57%, aos 48.861,81 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,04%, aos 7.135,95 pontos, e o Nasdaq subiu 0,04%, aos 24.673,24 pontos.

Os índices ampliaram levemente as perdas após o Fed manter os juros entre 3,50% a 3,75% ao ano pela terceira vez consecutiva, mas se recuperaram no fim do pregão. Apesar de o comunicado apresentar sinalizações mais hawikish do que no mês de março, segundo a Capital Economics, a expectativa da próxima mudança continua sendo por um corte e não de uma alta. Contudo, essa flexibilização deve acontecer apenas em dezembro de 2027, segundo ferramenta do CME Group.

Apesar de participar pela última vez como presidente do Federal Reserve de uma reunião de política monetária, Jerome Powell disse que deve permanecer no órgão como membro do conselho. Kevin Warsh deve assumir como presidente no próximo mês.

Dentre as ações que mais se moveram hoje estão as impactadas pelos relatórios de ganhos. A Robinhood Markets caiu 13,24%, com resultados que decepcionaram. A Seagate Technology agradou e subiu 11,10% e impulsionou outras empresas de armazenamento de dados, como a Micron (2,81%) e Sandisk (6,17%). Também reagindo ao balanço, a Visa subiu 8,26% após superar metas de lucro.

Com alta nos lucros pela primeira vez desde 2023, a Starbucks avançou 8,45%, enquanto a Brown-Forman recuou 10,31% após encerrar as negociações com a Pernod Ricard sem chegar a um acordo sobre uma possível fusão.

No Oriente Médio, as negociações entre os Estados Unidos e Irã ainda permanecem incertas. Hoje, Donald Trump declarou que continua em negociações com Teerã por telefone, mas que o Irã só precisaria se render para encerrar o conflito.

*Com informações de Dow Jones Newswires