O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, enfatizou nesta quarta-feira, 29, que os custos elevados de energia devem impulsionar a inflação no curto prazo, já que os acontecimentos no Oriente Médio aumentam a incerteza global. Segundo ele, os preços de energia ainda não atingiram o pico.

Em coletiva de imprensa após manutenção de juros pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês), Powell comentou que espera que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) fique em 3,5% em março e seu núcleo em 3,2%.

O presidente do BC norte-americano reafirmou o apoio ao avanço em direção aos objetivos do Fed e que há risco nos dois lados do mandato. "A demanda por mão de obra enfraqueceu claramente, mas taxa de desemprego variou pouco", acrescentou.

Choques

Powell alertou nesta quarta-feira que cada choque de suprimento pode alavancar inflação e desemprego, acrescentando que os preços da gasolina dependem de quanto tempo o Estreito de Ormuz ficará fechado.

"Outros preços ainda refletirão", disse ele sobre pressão do setor de energia.

Segundo ele, os EUA estão pagando mais pela gasolina no país, mas que efeitos da alta do petróleo é menor para os americanos do que na Ásia e na Europa, por exemplo.

"Acreditamos que nossa taxa de juros está em boa posição", frisou Powell sobre a decisão de manutenção de juros hoje, pontuando que o banco central está perto da taxa neutra.

De acordo com ele, o objetivo é atingir a meta de inflação gradualmente, com o mínimo de prejuízos, embora a buscar da meta de 2% pode "sair muito caro" nas circunstâncias atuais.

Sobre dissidências no FOMC, Powell voltou a dizer que a dispersão entre dirigentes é um movimento normal.