O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ressaltou que os desenvolvimentos no Oriente Médio estão adicionando altos níveis de incertezas para as perspectivas econômicas. O BC dos EUA manteve a taxa de juros do país nesta quarta-feira, 29, na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano.

O Fed também classificou a inflação como elevada, em comparação com a classificação anterior de "ligeiramente elevada", citando os preços globais da energia.

Segundo comunicado da instituição, os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica vem crescendo a um ritmo sólido, enquanto a taxa de desemprego tem apresentado poucas variações.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) pontuou que segue monitorando as implicações de informações para a perspectiva econômica e que está preparado para ajustar a política monetária se riscos surgirem.

"As avaliações do Comitê levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo indicadores das condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, bem como desdobramentos financeiros e internacionais", acrescentou o comunicado.

Decisão não foi unânime

A decisão do FOMC do Federal Reserve, de manter inalterada a taxa básica de juros, não foi unânime, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira.

O diretor Stephen Miran, que também foi dissidente na reunião de janeiro e março, votou pela redução dos juros em 25 pontos-base (pb), após afirmar este mês que não vê motivos para pausar a flexibilização monetária mesmo com a guerra no Oriente Médio.

Os dirigentes Beth Hammack, Neel Kashkari e Lorie Logan votaram pela manutenção de juros, mas não apoiaram, neste momento, a inclusão de um viés de flexibilização monetária no comunicado.

Fed mantém taxa sobre compulsórios em 3,65% e taxa de desconto em 3,75%

O FOMC também manteve a taxa sobre compulsórios em 3,65% e a taxa de desconto em 3,75%, em decisão anunciada nesta quinta.

Além disso, o banco central reiterou que seguirá comprando títulos do Tesouro de curto prazo (T-bills) e de títulos de três anos ou menos, se necessário, para assegurar nível adequado de reservas no sistema financeiro.

O Fed também informou que rolará integralmente os vencimentos de Treasuries e reinvestirá pagamentos de principal de títulos de agências em T-bills.

Segundo o comunicado da instituição, o Fed também determinou que a mesa de operações do Fed de Nova York siga realizando operações compromissadas overnight a 3,75% e operações compromissadas reversas overnight a 3,50%, com limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.