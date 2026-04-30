O deputado José Rocha (União Brasil-BA) declarou a instalação da comissão especial sobre as propostas de redução da jornada de trabalho e de fim da escala 6x1 na Câmara, durante a tarde desta quarta-feira, 29. Por acordo, foram designados como relator do colegiado o deputado Leo Prates (Republicanos-BA), e como presidente, Alencar Santana (PT-SP).

Porém, regimentalmente, eles ainda precisam passar por eleição.

São 38 titulares e 38 suplentes.

A comissão vai discutir o mérito das propostas e apreciar um parecer a ser divulgado pelo relator.