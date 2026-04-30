Quatro dos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos em março, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado geral, de 228.208 postos de trabalho, veio acima do teto da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para uma abertura líquida de 220 mil, com mediana de 155.894 vagas e piso de 53.156 postos.

Apenas a agropecuária registrou saldo negativo, tendo fechado 18.096 vagas. O setor de serviços abriu 152.391 vagas; a construção civil abriu 38.316 vagas; a indústria abriu 28.336 vagas; e o comércio abriu 27.267 postos.

Unidades da Federação

Em março de 2026, foram registrados saldos positivos em 24 das 27 Unidades da Federação, com destaque para São Paulo (que criou 67.876 vagas), Minas Gerais (+38.845) e Rio de Janeiro (+23.914). Os Estados com desempenho negativo foram Alagoas (que fechou 5.243 vagas), Mato Grosso (-1.716) e Sergipe (-338).

O salário médio real de admissão em março foi de R$ 2.350,83, uma redução de R$ 17,50 (-0,7%) em relação a fevereiro (R$ 2.368,33). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, houve aumento de R$ 41,80 (1,8%).