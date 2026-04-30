O mercado de trabalho brasileiro abriu 228.208 postos de trabalho no mês de março, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo é resultado de 2.526.660 admissões e 2.298.452 desligamentos. Em fevereiro, houve criação de 268.384 postos, já incorporando os ajustes na série. Já em março de 2025, o saldo foi de 79.994. Foi o melhor mês de março desde 2024, quando havia ficado positivo em 245.599.

O resultado divulgado nesta quarta-feira superou o teto das estimativas da pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, de geração de 220 mil vagas, com piso indicando abertura líquida de 53.156 e mediana positiva de 155.894 postos de trabalho.