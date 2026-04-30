O faturamento do setor de Serviços na capital paulista atingiu a cifra de R$ 87,8 bilhões em janeiro. Esse valor carrega um crescimento de 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da FecomercioSP. Em termos monetários, o aumento representa aproximadamente R$ 10,4 bilhões a mais nas receitas do setor.

Segundo a entidade, o resultado mostra que os Serviços seguem sustentados por uma combinação de demanda empresarial, digitalização de atividades, terceirização de serviços e reorganização dos modelos de consumo e intermediação econômica.

Os principais destaques ficaram por conta das atividades de construção civil, com avanço de 57,3%; serviços de apostas online, 44,4%; agenciamento, corretagem e intermediação, com ata de 29,2%; e mercadologia e comunicação, com aumento de 24,1%. Na mão contrária, segmentos de turismo, hospedagem e eventos recuaram 7,4% e técnico-científico, com queda de 1,4%.

Juros x crescimento mais amplo

Na avaliação da FecomercioSP, o cenário macroeconômico segue impondo limites à continuidade de um crescimento mais disseminado, sobretudo diante do alto custo do capital, da seletividade do crédito e do avanço do comprometimento financeiro dos lares. "em outras palavras, embora haja expansão, esta ocorre em um ambiente de mais heterogeneidade, no qual nem todos os segmentos avançam com a mesma intensidade nem com a mesma qualidade", pondera a entidade.

Ademais, diz a FecomercioSP, o ritmo de crescimento do setor ao longo de 2026 dependerá, em grande medida, da evolução da taxa de juros, do comportamento do mercado de trabalho e da preservação do poder de compra. Nesse contexto, a postura do empresariado precisará continuar sendo estratégica: revisar estruturas, racionalizar custos, fortalecer a gestão financeira e, simultaneamente, investir em inovação, digitalização e produtividade.