Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 6,234 milhões de barris, a 459,495 milhões de barris na semana encerrada em 24 de abril, informou nesta quarta-feira, 29, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 100 mil no período.

Os estoques de gasolina recuaram 6,075 milhões de barris, a 222,299 milhões de barris, ante expectativa de queda de 2,1 milhões. Já os estoques de destilados cederam 4,494 milhões de barris, a 103,638 milhões de barris, ante projeção de queda de 1,8 milhão.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 89,1% para 89,6%, levemente acima da projeção de alta a 89,5%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 796 mil barris, a 29,772 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu 328 mil barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado