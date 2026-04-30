O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira, 29, que o auditor federal de finanças e controle Francisco Segundo foi escolhido como novo subsecretário da Dívida Pública do órgão.

O auditor substitui Daniel Leal, que assumiu o comando do Tesouro após a nomeação de Rogério Ceron como secretário-executivo do Ministério da Fazenda.

Francisco Segundo estava trabalhando no mercado financeiro desde 2022.

Antes de retornar ao Tesouro, ele foi gestor de Renda Fixa na Bradesco Asset. Desde 2025, trabalhava como estrategista-chefe da Terra Investimentos.

O auditor é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e CFA Charterholder.

No Tesouro, já foi chefe das duas mesas de operações da Dívida, além de ter coordenado a Assessoria Econômica e Legislativa. Também já atuou como diretor de programas da área fiscal na Fazenda.