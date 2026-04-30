A Agência Nacional do Petróleo,Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) confirmou que vai realizar na quinta-feira, às 9 horas, reunião extraordinária para deliberar sobre preços de referência no âmbito da subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na reunião, a diretoria da agência vai revogar a Resolução ANP nº 998/2026 e avaliar a publicação de nova resolução sobre preços de referência do diesel e do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), sob a relatoria do diretor da ANP Daniel Maia.

Na semana passada, a reunião da diretoria alterou a data-base do cálculo da variação dos Preços de Paridade de Importação (PPI) diários que compõem o preço do diesel, que passou de 18 de março para 12 de março de 2026.

No caso do GLP, a agência publicou o roteiro com orientações e instruções básicas para que os produtores, importadores e distribuidores interessados em aderir à subvenção