A Petrobras anunciou na tarde desta sexta-feira que a plataforma P-79, localizada no pré-sal da Bacia de Santos, entrou em produção hoje, antecipando a data prevista no Plano de Negócios 2026-2030.

Oitava plataforma do campo de Búzios, com capacidade de 180 mil barris de óleo e de compressão de gás de 7,2 milhões de m? diários, a Petrobras destaca que a unidade aumentará a capacidade instalada de produção do campo para aproximadamente 1,33 milhão de barris de petróleo diários.

"O projeto permitirá exportar gás para o continente, via interligação com o gasoduto Rota 3, com potencial de expansão da oferta de gás no Brasil em até 3 milhões de m? por dia", afirma o comunicado.

A P-79 chegou ao Brasil em fevereiro, vinda da Coreia do Sul, trazendo as equipes de comissionamento e operação a bordo.

"A plataforma P-79, do tipo FPSO, é um casco com projeto novo, equipado com tecnologias para redução de emissões e maior eficiência operacional", ressalta a Petrobras. O FPSO integra o projeto de Desenvolvimento da Produção de Búzios 8, que prevê 14 poços, sendo 8 produtores e 6 injetores, equipados com sistemas de completação inteligente, que potencializam o gerenciamento da produção.

A plataforma é a oitava em operação no campo de Búzios, o maior do país em reservas. No ano passado, superou a marca de 1 milhão de barris por dia. Descoberto em 2010, o campo está localizado a 180 km da costa do estado do Rio de Janeiro, em águas ultra profundas da Bacia de Santos, a mais de 2 mil metros de profundidade.

O consórcio de Búzios, atuante no campo, é composto por Petrobras (operadora), as empresas parceiras chinesas CNOOC, CNODC e a PPSA, empresa gestora dos contratos de partilha da produção.