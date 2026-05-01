As montadoras chinesas de veículos elétricos divulgaram, na sexta-feira, resultados mistos nas entregas de abril. As rivais da Tesla se recuperaram do início de ano mais lento da temporada, com novos modelos ainda sendo lançados.

Gigantes do setor de veículos elétricos, como Geely Auto, BYD e Leapmotor, assim como empresas emergentes como XPeng e Xiaomi, registraram crescimento nas entregas em relação ao mês anterior. Enquanto isso, Li Auto e Nio viram suas entregas mensais caírem.

As entregas da BYD, maior fabricante de veículos elétricos do mundo, aumentaram 7% em abril em comparação com março, segundo a CnEVPost. No entanto, as vendas caíram 15,5% em relação a abril de 2025, o oitavo mês consecutivo de queda em relação ao ano anterior.

As entregas da Geely aumentaram cerca de 1% em abril em relação a março, para 235.164 unidades, segundo a CnEVPost, enquanto as vendas em relação ao ano anterior subiram apenas cerca de 0,5%. A Leapmotor, outra das maiores montadoras chinesas, viu suas entregas em abril dispararem 43% em relação a março e 74% em comparação com abril de 2025, segundo dados da empresa.

A XPeng, que se destacou com uma visão ambiciosa para o futuro, que inclui robôs e carros voadores, viu suas entregas mensais aumentarem 13% em comparação com março, totalizando 31.011 unidades, enquanto a Xiaomi, que não divulga números específicos, afirmou ter entregado mais de 30.000 veículos em abril, um aumento em relação aos 21.440 entregues em março. A Li Auto e a Nio registraram quedas de 17% nas entregas em abril, para 34.085 e 29.356 carros, respectivamente.

A Tesla não divulga os números de vendas mensais na China, mas grupos do setor devem fornecer esses dados nas próximas semanas.

A China é o maior mercado de carros e veículos elétricos do mundo. Nos últimos anos, o mercado tem sido caracterizado por uma competição acirrada entre as montadoras. Com problemas no mercado interno, as montadoras chinesas de veículos elétricos voltaram sua atenção para os mercados internacionais.