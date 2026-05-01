O economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) Pierre-Olivier Gourinchas está de saída do cargo, de acordo com um comunicado nesta sexta-feira. Ele estava no posto desde 2022.

Gourinchas vai retornar para a academia, na Universidade da Califórnia, Berkeley, a partir de 1 de julho. O FMI não revelou ainda quem vai ocupar o cargo no lugar do francês.

No FMI, o francês era conselheiro e diretor do departamento de pesquisas, responsável por publicações acompanhadas de perto pelo mercado, como o World Economic Outlook (WEO), que traz previsões para os principais indicadores econômicos dos países, como o Produto Interno Bruto (PIB).

"Pierre-Olivier mostrou uma liderança intelectual excepcional em um momento de extraordinária incerteza global", comentou a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, em comunicado à imprensa.