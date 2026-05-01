A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 1º, que o preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras terá reajuste de 18% a partir desta sexta. Segundo a estatal, o aumento equivale a um acréscimo de R$ 1,00 por litro na comparação com o valor praticado no mês anterior.

A companhia informou que repetirá a estratégia adotada em abril e manterá a possibilidade de parcelar parte do reajuste em seis vezes, com a primeira parcela prevista para julho de 2026.

No mês passado, a estatal reajustou o QAV em 54%. A medida, de acordo com a Petrobras, busca preservar a demanda pelo combustível e reduzir os impactos sobre o setor aéreo brasileiro, em um cenário que classificou como "excepcional" devido a fatores geopolíticos.

No comunicado, a estatal ressaltou que o preço do QAV é definido por uma fórmula paramétrica contratual, aplicada mensalmente e em vigor há mais de 20 anos, que busca equilibrar valores entre os mercados nacional e internacional e atuar como amortecedor de curto prazo, o que teria resultado em reajuste inferior ao registrado em mercados internacionais de referência, onde as variações recentes teriam sido maiores por causa de ajustes mais frequentes e mais imediatos às cotações globais.