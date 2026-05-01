O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira uma licença presidencial que autoriza a expansão do oleoduto Bridger, um projeto transfronteiriço para levar petróleo do Canadá aos Estados Unidos, onde será refinado e exportado.

A ampliação prevê capacidade de até 550 mil barris por dia, saindo da fronteira com Montana e seguindo pelo leste do estado e por Wyoming, onde se conectará a outro duto.

Antes do início das obras, previsto pela Bridger Pipeline para o próximo ano, o empreendimento ainda precisa de licenças ambientais estaduais e federais. Grupos ambientalistas prometem contestar o projeto, citando o risco de vazamentos.

*Com informações da Associated Press