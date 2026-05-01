O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, sinalizou que fica incomodado com a tentação do dinheiro fácil - seja em bilhetes de loteria, empréstimos do tipo "compre agora, pague depois" ou a promessa de ganhos inesperados com criptomoedas - alertando que a mentalidade de enriquecimento rápido muitas vezes afasta os americanos da estabilidade financeira, em vez de aproximá-los dela.

"Há muitos jovens, principalmente homens, indo para empregos braçais na construção civil e jogando na loteria. Isso me deixa louco", disse Bessent em entrevista à AP. "A melhor coisa a fazer é não jogar na loteria", afirmou ao dizer que, ao invés disso, as pessoas deveriam investir e "ver o dinheiro crescer".

O esforço de Bessent para promover a educação financeira surge em um momento em que os americanos enfrentam o custo da moradia, dos alimentos, da energia e de itens do dia a dia e estão céticos quanto ao desempenho do governo republicano nessa questão. Os dados mais recentes da pesquisa AP-NORC mostram que o índice de aprovação de Trump em relação à economia caiu de 38% em março para 30% em abril.

A nação está mergulhada em níveis recordes de dívida, que ultrapassaram US$ 39 trilhões em março, e os críticos questionam como Bessent poderá persuadir os americanos a poupar para o futuro quando o próprio governo está afundando em dívidas.