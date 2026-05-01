O Japão provavelmente interveio de forma contundente no mercado de câmbio para apoiar o iene na quinta-feira (30), a julgar por dados do banco central.

O Banco do Japão (BoJ), em sua projeção diária divulgada nesta sexta-feira, informou que os depósitos de bancos comerciais no banco central devem cair 9,48 trilhões de ienes, o equivalente a cerca de US$ 60,59 bilhões, por fatores fiscais no próximo dia útil. A estimativa contrasta com a queda de cerca de 4 trilhões de ienes projetada por corretoras do mercado monetário.

Os dados serão examinados em busca de sinais de que as autoridades intervieram no mercado de câmbio ontem, quando o iene se fortaleceu de forma acentuada frente ao dólar em um movimento com características de intervenção do governo, embora nenhuma ação tenha sido confirmada oficialmente.

As corretoras estimam mudanças nos saldos das contas do BoJ com base em fluxos fiscais programados, como emissões de títulos e pagamentos de impostos, mas não conseguem capturar intervenções cambiais. Assim, a diferença de cerca de 5 trilhões de ienes entre as projeções dessas corretoras e a do BoJ oferece uma pista de quantos ienes o governo pode ter comprado no mercado.

A decisão do Federal Reserve (Fed) de manter os juros inalterados nesta semana ajudou o dólar a superar o nível de 160 ienes, amplamente visto como uma "linha na areia" capaz de desencadear ação oficial.

As expectativas de intervenção já estavam elevadas, já que a menor liquidez durante feriados japoneses tende a tornar mais eficazes eventuais esforços para mover a moeda.

A ministra das Finanças, Satsuki Katayama, e o principal diplomata cambial do Japão, Atsushi Mimura, alertaram operadores na noite de quinta-feira em Tóquio que o governo estava perto de agir para conter as quedas acentuadas do iene. Mais tarde, o iene chegou a saltar mais de 2% frente ao dólar.

"Não vou comentar ações futuras, mas direi o seguinte: reconhecemos que os feriados da Golden Week estão apenas começando", disse Mimura hoje, sugerindo que uma intervenção poderá ocorrer durante os feriados públicos do Japão, de segunda a quarta-feira.